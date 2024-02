Juve Stabia, ufficiale l'arrivo di Pierobon dal Verona

In attesa degli ultimi fuochi di mercato, all'appello mancherebbe soprattutto un difensore, Allegretto del Picerno e Zoia del Vicenza gli indiziati, il diesse della Juve Stabia.

Matteo Lovisa, chiude il cerchio per l'innesto del centrocampista, ex Verona, Christian Pierobon: "La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dall’Hellas Verona, del centrocampista Christian Pierobon, classe ’02, fino al 30 giugno 2024.Il calciatore, nativo di Feltre, è cresciuto calcisticamente nell’Hellas Verona e ha vestito, tra le altre, le maglie del Mantova e della Triestina".