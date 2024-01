Juve Stabia verso il derby del Partenio. Lovisa: «Gara complicata, ma siamo sereni»

E' una vigilia intensa quella che fa da anticamera al derbyssimo di sabato sera, al "Partenio-Lombardi" tra l'Avellino e la Juve Stabia. Il passo falso interno dei gialloblù, la squalifica al tecnico Pagliuca, la decisione, attesa, del Gos, di vietare, di fatto, la trasferta ai tifosi provenienti da Castellammare, e le parole del dirigente irpino Perinetti, che ha parlato di squadra fortunata e senza programmazione, accendono sicuramente una sfida che che può valere tanto.

Il diesse Lovisa, intervenuto a Radio Punto Nuovo ha analizzato il momento dei gialloblù: "Il pari, per come è maturato domenica, non è un buon risultato, ma sappiamo che questo campionato è difficilissimo, e che alla fine fortuna e sfortuna si compensano.

Andiamo avanti per il nostro percorso, cercando di essere pronti per l'appuntamento di Avellino".

Sul mercato il dirigente è sereno: "Abbiamo raggiunto subito i nostri obiettivi, se ci saranno altre uscite, soprattutto dei giovani che cercando spazio, ci muoveremo". La società ha presentato ricorso per la squalifica di Pagliuca, con Erradi che ha parlato di un confronto col tecnico, smentendo però l'aggressione: "Non è stata una cosa così grave come viene presentata - ha spiegato Lovisa -, siamo sereni, sia con il tecnico che con il calciatore".

Sul derby il diesse prova a smorzare i toni: "Affrontiamo una grande squadra, che ha fatto grossi invesetimenti. Hanno dichiarato spesso di volerv cincere, sarà una gara difficilissimo. Peccato per l'assenza delle tifoserie organizzate. Il nostro campionato? Continuamo a far punti settimana dopo settimana, poi alla fine vedremo chi sarà stato più bravo".