L'Avellino fa suo il derby contro la Casertana: 2-1

Finisce la maledizione del Partenio-Lombardi. Il successo per i biancoverdi tra le mura amiche mancava da ottobre. L'Avellino conquista il derby contro la Casertana: 2-1. I gol tutti nel primo tempo. I padroni di casa partono forte.

Lupi subito in rete con Patierno, dopo appena due minuti dall'avvio. Il raddoppio al quindicesimo con D'Ausilio. Un inizio scoppiettante per l'Avellino, ma poi la Casertana si risveglia e inizia a rendersi pericolosa. Al ventiduesimo, gli ospiti conquistano un calcio di rigore per un fallo di mano di Frascatore. Dal dischetto Curcio non sbaglia.

Casertana ancora pericolosa: provvidenziale Ghidotti in un'occasione clamorosa. Nella ripresa poche incursioni dall'una e dall'altra parte.

I rispettivi portieri impensieriti solo su un paio di tiri a testa. Per i lupi tre punti preziosi per la corsa alla vetta. Ad assistere al derby il capitano del Napoli, Di Lorenzo. In Curva Sud con gli ultras a tifare per la squadra biancoverde, il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane.

AVELLINO-CASERTANA: 2-1

AVELLINO (4-3-3): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Frascatore, Liotti (18' st Cionek); Armellino, Palmiero (11' st De Cristofaro), Rocca; Sgarbi (34' st Russo), Patierno (34' st Gori), D'Ausilio (18' st Ricciardi). A disp.: Pane, Pizzella, Llano, Mulè, Pezzella, Tozaj. All.: Pazienza.

CASERTANA (3-4-3): Venturi; Celiento, Soprano, Bacchetti (26' pt Deli); Calapai, Toscano, Casoli (23' st Nicoletti), Anastasio; Carretta, Tavernelli (30' st Rovaglia), Curcio. A disp.: Marfella, Matese, Galletta, Sciacca, Paglino, Taurino, Turchetta. All.: Cangelosi.

MARCATORI: 2' pt Patierno (A), 15' pt D'Ausilio (A), 22' pt rig. Curcio (C).

ARBITRO: Nicolini di Brescia.

NOTE: spettatori 6.500 circa. Ammonito: Celiento (C), Palmiero (A). Angoli: 7-0.