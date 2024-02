Picerno-Benevento 1-2: gli stregoni accorciano sul secondo posto

Il Benevento vince in rimonta a Picerno e accorcia in classifica proprio sui rossoblu. Nella ripresa Ciciretti e Carfora ribaltano in un minuto il gol di Ceccarelli. I giallorossi salgono a 48 punti, a meno uno dal Picerno e approfittano anche del ko della Juve Stabia, portandosi a meno sette proprio dalle vespe. Dietro ai sanniti pari tra Crotone e Taranto.

Auteri sceglie Simonetti a destra per Improta, in difesa Capellini non è al meglio e gioca Terranova. Talia fa coppia con Nardi a centrocampo, davanti tornano Lanini e Starita. Al 6' il Picerno va avanti: conclusione di Pitarresi, deviata da D'Agostino, palla che arriva sui piedi di Ceccarelli che batte un non incolpevole Paleari col sinistro. Al 10' Ceccarelli impegna direttamente da corner il portiere giallorosso. Al 18' rete annullata a Ciano che, secondo il direttore di gara, ha addomesticato la palla con la mano prima di battere Merelli col destro.

Prima conclusione del Benevento al 24' con Talia. Al 29' Lanini rientra sul destro e calcia, palla di poco a lato. Al 41' taglio in area e sinistro di Murano, para Paleari. Finisce 1-0 il primo tempo.

Riparte bene il Picerno. Chiusura decisiva di Terranova sulla conclusione di Ceccarelli dopo 3'. All'8' stacco di Lanini, blocca Merelli. Il portiere rossoblu deve distendersi sul sinistro di Ciano. Al 13' Auteri richiama Talia, Ciano e Starita per inserire Pinato, Ciciretti e Carfora. Al 21' Pastina calcia da fuori, Merelli respinge, Simonetti si divora l'1-1. Al 28' Merelli devia sulla traversa un colpo di testa di Lanini. Poco dopo Ciko scappa a Terranova, ma mastica la conclusione. Al 31' scontro tra Biasiol e Pinato, Giaccaglia indica il dischetto. Ciciretti fa 1-1. Neanche il tempo di ribattere, il Benevento riconquista palla, Lanini arriva al tiro, Merelli la lascia lì e Carfora fa 2-1. Nel finale Masciangelo lascia il campo per Improta, Ferrante rileva Lanini. Dopo 5' di recupero è finale al Curcio.