Turris, il prefetto chiude lo stadio Liguori: niente tifosi contro il Foggia

Turris-Foggia, cruciale sfida salvezza in programma domenica 11 febbraio, si disputerà a porte chiuse. Lo ha disposto in mattinata il Prefetto di Napoli «su analogo parere della Questura, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determina del 1° febbraio scorso, ha evidenziato l’accesa rivalità tra le due tifoserie, sfociata in passato in gravi incidenti, da ultimo in occasione della gara d’andata del corrente campionato tenutasi a Foggia lo scorso 1° Ottobre 2023».

Bypassata quindi la misura della chiusura del settore ospiti, di prassi disposta a fronte di gare connotate da rilevanti profili di rischio, è stata inflitta ai corallini un’altra gara a porte chiuse, in aggiunta a quella già disposta dal Giudice Sportivo quale sanzione per i minuti di tensione registrati sul campo in occasione dell’ultima gara interna contro il Messina.

Ai fatti extra campo, sempre contro i siciliani, costati il ferimento di un agente, andrebbe invece imputata l'ulteriore sanzione disposta dal Prefetto (il precedente in tal senso è rappresentato dal "caso" Giugliano-Taranto).

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sarà scontata in occasione della prossima gara interna contro il Potenza. Nel frattempo, la chiusura disposta dal Prefetto contro i satanelli.