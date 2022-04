Giugliano, maxi squalifica a Rizzo: pronto il ricorso

Il Giugliano non ci sta e ricorre contro la maxi squalifica, di sette giornate, comminata all'attaccane Nicolas Rizzo, punto di forza della compagine gialloblu attualmente in testa al girone G del campionato di serie D.

Abbiamo appreso con estrema incredulità - spiega in una nota il club - la notizia della squalifica di 7 giornate inflitta al calciatore Nicolas Rizzo ed esprimiamo il nostro stupore per la surreale ricostruzione degli eventi che ha poi indotto il giudice sportivo a infliggere una sanzione di entità oggettivamente spropositata. La società, che ha l'obiettivo di tutelare la propria immagine e quella del tesserato - preannuncia sin d'ora che impugnerà con procedimento d'urgenza tale decisione dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello della Federazione al fine di vedere riconosciute le proprie evidenti ragioni". Domenica il Giugliano, reduce dalla sconfitta di Sassari contro il Latte Dolce, sfiderà in casa il Lanusei.