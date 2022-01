Giugliano, Ferraro: sei mesi strepitosi, il mercato ci ha ulteriormente rafforzati

Giovanni Ferraro, tecnico del Giugliano capolista del girone G, ha tracciato il bilancio dei primi sei mesi di lavoro. L'allenatore ha parlato oggi, in conferenza stampa, a pochi giorni dal match interno con il Cinthyalbalonga.

“Questa prima parte di stagione è stata per noi più che sosddisfacente - ha spiegato - Siamo andati oltre le aspettative conquistando al momento 41 punti sui 48 disponibili. Nessuno pensava che avremmo totalizzato così tanti punti. Sono personalmente molto orgoglioso dei ragazzi che alleno, oltre ad essere onorato di poter lavorare in questa società che dispone di dirigenti di altissimo profilo. Ci sono momenti - ha aggiunto Ferraro - in cui qualcuno gioca meno, ma poi può rivelarsi fondamentale ai fini della stagione. E’ importante non perdere fiducia in se stessi e sentirsi parte di un progetto. E’ chiaro che poi a me tocca fare delle scelte, ma un professionista sa che quando viene chiamato in causa può fare sempre la differenza. Non ci sono titolari e riserve, tutti sono indispensabili per me, l’importante è allenarsi, lavorare con professionalità e farsi trovare pronti”. Sui nuovi acquisti, invece, il trainer ha aggiunto: “Sì, abbiamo acquistato due calciatori forti e preparati. Hanno un curriculum importante, sono due bravi ragazzi che entrano in un gruppo sano, sarà facile ambientarsi. Hanno voglia e capacità, si integreranno alla perfezione nel contesto Giugliano e ci daranno una mano".