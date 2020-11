Tutti arruolabili dopo le vicissitudini legate al Covid. Sono rientrati nel gruppo anche i componenti dello staff tecnico del Giugliano fermi ai box da oltre due settimane, poiché risultati positivi per ben due volte ai test diagnostici. L'esito degli ultimi tamponi, insomma, ha dato il via libera anche agli ultimi contagiati. La squadra, agli ordini del tecnico Massimo Agovino, si allena regolarmente allo stadio De Cristofaro di Giugliano, in attesa di conoscere il nuovo calendario con le gare da recuperare. I gialloblu dovranno scendere in campo, nell'arco di pochi giorni, con Muravera, Carbonia e Afragolese. I tre match, verosimilmente, saranno recuperati prima della pausa natalizia.

