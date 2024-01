Sancataldese-Portici 2-0: azzurri di nuovo nei playout

Seconda sconfitta consecutiva per il Portici, che dopo un importante filotto – valso a respirare aria di salvezza diretta per qualche settimana – cade anche nello scontro salvezza contro la Sancataldese.

In Sicilia finisce 2-0: il successo porta le firme di Zerbo e Scalia. I tre punti consentono ai padroni di casa di portarsi quota 24 in classifica, a +4 proprio sul Portici, nuovamente scivolato in zona playout.

Costa cara la sconfitta ai ragazzi di mister Ciaramella, che nel giro di due settimane (nel turno precedente il ko interno contro il Locri) hanno dilapidato il margine di vantaggio maturato sulla zona rossa. Ed ora tocca riavviare una nuova rimonta.

Il Portici viaggia a braccetto con l’Igea Virtus a quota 20: il primo posizionamento utile in chiave salvezza diretta è adesso detenuto proprio dalla Sancataldese; poi Canicattì e Akragas, con – rispettivamente – 25 e 26 punti.