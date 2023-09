Santa Maria Cilento-Paganese, esordio in Coppa Italia

Per il Santa Maria Cilento è arrivato il giorno del debutto ufficiale. Dopo aver saltato il turno preliminare parte il cammino in Coppa Italia per la squadra del tecnico Osvaldo Ferullo, che affronterà la Paganese nel derby.

Nella conferenza stampa di presentazione Ferullo è apparso tranquillo per la sua squadra: «Dopo aver svolto la preparazione non siamo ancora al top ma abbiamo preparato al meglio questa sfida consapevoli di avere di fronte una squadra di rango che lo scorso anno ha sfiorato la promozione in C. La Paganese è ben allenata da Agovino e dispone di giovani di valore, che rispettiamo ma di certo venderemo cara la pelle. Per vedere la nostra squadra al meglio sono necessarie almeno 3/4 partite ufficiali, ma intanto cercheremo di mettere in pratica aggressivita e nostro gioco».

Poi il tecnico cilentano ha parlato del girone H: «Annovera squadre di blasone importante, ma conoscendo tutti e tre i gironi meridionali ritengo che ognuno presenti le proprie insidie.

Noi cercheremo di essere pronti a farci trovare non impreparati».

La gara con la Paganese si gioca al Carrano di Castellabate con inizio alle ore 16.30, arbitra Pascuccio di Ariano Irpino. Passa al secondo turno chi vince. In caso di parità nei tempi regolamentari subito calci di rigore.