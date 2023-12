Santa Maria Cilento-Paganese 0-0: il derby finisce senza reti

Il Santa Maria Cilento non riesce a vincere e centra il terzo pareggio consecutivo questa volta nel match casalingo con la Paganese.

Il derby salernitano finisce a reti inviolate al termine di una gara avara di grandi emozioni. Nella prima frazione dopo un paio di tentativi innocui da una parte e dall'altra al 20’ De Feo, complice un errore di Coulibaly, non sfrutta una buona occasione per colpire. Poi quasi in chiusura del tempo una bella punzione di Faiello, trova la pronta risposta di Cannizzaro. Si va al riposo senza reti. E il tema del match non muta neanche nella ripresa dove le occasioni sono ancora più rare: in apertura Orefice, prova ad approfittare di uno svarione della retroguardia cilentana che poi rimedia spedendo in angolo. Il Santa Maria ci prova con un calcio piazzato di Catalano ma Bonfini di testa manda alto.

La gara scorre senza emozioni fino al 45’ quando Faiello, in area sciupa la buona occasione mandando la sfera fuori.

Il triplice fischio sancisce il giusto pareggio senza reti. Un punto per il Santa Maria che non la fa uscire dalla zona minata, mentre la Paganese si porta a 22 punti e spera di potersi inserire nella lotta playoff. Mercoledì il Santa Maria nell'ultima di andata va a Nardò, mentre la Paganese, sul campo amico del Torre ospita il Fasano.