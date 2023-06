Sorrento calcio 1945 diventa srl. Domenica il ritorno della poule scudetto

L’atto di trasformazione costituisce condizione necessaria per acquisire il diritto a partecipare al campionato nazionale di Serie C, e rappresenta l’inizio di un nuovo ambizioso progetto societario. L’operazione ha visto coinvolti professionisti sorrentini da sempre vicini alle vicende del club rossonero, ai quali è stata manifestara la gratitudine del Sorrento per l’amichevole collaborazione ricevuta. Un accorato ringraziamento, a nome di tutta la famiglia del Sorrento Calcio 1945 s.r.l., va soprattutto al Comandante Gianluigi Aponte, che grazie al sostegno della MSC ha reso possibile il sogno della Serie C. «Adesso - spiega il presidente Giuseppe Cappiello -, con l’auspicio di consolidare il sostegno e la fiducia finora ricevuta, ci associamo all’invito formulato dal Comandante Aponte circa il coinvolgimento nel progetto Sorrento Calcio 1945 s.r.l. delle Istituzioni locali ed dell’imprenditoria sorrentina. Uno dei punti caratterizzanti l’atto di trasformazione in s.r.l. sancito nello statuto sociale è - infatti - la previsione, in sede di aumento dell’attuale capitale, del ricorso ad un crowdfunding per il

consolidamento della base finanziaria ed amministrativa, condizione imprescindibile per centrare i seguenti obiettivi: permanenza in Serie C; sollecitare le Istituzioni circa la ristrutturazione dello stadio; incentivare a livello comprensoriale le attività del settore giovanile».

Quella che dovrebbe partire è una vera e propria “equity”: chi decide di comprare una “quota” da almeno 250 euro entra nel capitale della società, matura tutti i diritti patrimoniali, godrà di eventuali rivalutazioni della quota e dividendi e potrà partecipare all'Assemblea annuale dei soci. «Il Sorrento calcio 1945 s.r.l. - aggiunge Giuseppe Cappiello - intende svilupparsi dunque sulla base di un modello partecipativo conservando il 20% ai soci fondatori, ipotizzando un 50% detenuto da imprenditori e il restante 30% dai tifosi. Ci auguriamo che il tessuto sociale ed economico della Penisola sorrentina voglia seguirci ed incoraggiarci nel progetto che abbiamo l’ambizione di realizzare».

Domenica, invece, la squadra rossonera ospiterà il Lumezzane nella gara di ritorno delle semifinali della poule scudetto serie D.