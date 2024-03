Calciomercato Napoli, Traoré non sarà riscattato a fine stagione

Le prestazioni fin qui non hanno fatto impazzire, ma era difficile immaginare il contrario con la lunga inattività alle spalle e il ritorno in un diverso campionato. Hamed Traoré non ha sterzato a Napoli, il centrocampista ivoriano arrivato a gennaio resta un rebus per l'azzurro, tra i meno positivi anche nella sfida del sabato santo al Maradona contro l'Atalanta.

Sempre più difficile, quindi, immaginare per lui un riscatto al termine della stagione: come riportato da Sportmediaset, il Napoli non tratterà il centrocampista in azzurro pagando la clausola da 25 milioni prevista nel contratto attuale con il Bournemouth.

Il club inglese, quindi, riaccoglierà il calciatore. Da capire se la società azzurra si muoverà sul mercato diversamente, magari provando a convincere gli inglesi alla cessione con una cifra di molto inferiore a quella attualmente pattuita.

Fin qui, Traoré ha collezionato in maglia Napoli 8 presenze tra campionato e Champions League: 438 minuti collezionati in azzurro con zero gol e zero assist per i compagni. Nelle ultime uscite, però, l'ivoriano è diventato stabilmente titolare con Francesco Calzona, vista l'indisponibilità di Zielinski e anche le scelte di mercato che porteranno il polacco all'addio a fine anno.