Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: occasione Fofana a centrocampo

Parte il casting a centrocampo per il prossimo mercato di gennaio: il Napoli di Aurelio De Laurentiis, come annunciato dallo stesso patron azzurro, vuole innovare la mediana in vista del mercato invernale. Troppe le uscite: Elmas ceduto al Lipsia, Gaetano che potrebbe andare via in prestito, Demme ai titoli di coda dell'esperienza napoletana e Anguissa che lascerà Napoli per qualche settimana in vista della Coppa d'Africa con il Camerun.

Sono tre i profili su cui il club sta lavorando in queste ore: il classe 1995 del Tottenham Pierre-Emile Hojbjerg è un'occasione di mercato, in uscita dagli Spurs e dal prezzo abbordbile per gli azzurri, con lui anche Boubakary Soumaré, di proprietà del Siviglia e più giovane di un anno, per cui però al momento gli spagnoli non vorrebbero aprire alla cessione. L'occasione delle ultime ore, invece, ha il nome di Seko Fofana, ex Udinese e Lens, ora all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo