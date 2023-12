Tutti con gli occhi incollati davanti a schermi, tablet e telefonini. Al massimo con le orecchie rivolte agli altoparlanti dell'autoradio, con il volume rigorosamente più alto per ascoltare meglio il nome dell'avversario del Napoli agli ottavi di finale che oggi uscirà dall'urna di Nyon.

Nella sede della Uefa, nella quiete del Canton Vaud, in Svizzera, oggi a mezzogiorno in punto si conosceranno gli accoppiamenti delle 16 squadre che si sono qualificate per la fase finale della Champions. La cerimonia sarà trasmessa in diretta testuale sul sito www.ilmattino.it; in chiaro sul canale 20 di Mediaset del digitale terrestre e per gli abbonati su Sky sport 24 e Amazon Prime Video. Il Napoli ha staccato il pass per gli ottavi, come seconda in classifica (alle spalle del Real Madrid, capolista a punteggio pieno) e non sarà dunque testa di serie. Ciò significa che gli azzurri dovranno vedersela con una delle sette (sorelle) piazzatesi in testa ai rispettivi gironi. In pratica una tra Bayern Monaco, Arsenal, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City e Barcellona - in rigoroso ordine di girone - potrà essere l'avversaria del Napoli nella doppia sfida ad eliminazione diretta che si giocherà a cavallo di febbraio e marzo.

Tutte tranne il Real Madrid che ha chiuso a punteggio pieno il gruppo C, proprio davanti agli azzurri. E già questa potrebbe essere una «mezza» buona notizia, considerando il valore stellare delle Merengues che in Champions si amplifica a dismisura. Il regolamento, infatti, impedisce incroci tra squadre provenienti dallo stesso girone agli ottavi (cosa che invece può avvenire dai quarti in poi). Inutile dire, però, che le altre 7 potenziali avversarie non sono da meno. Anzi. Partendo dal presupposto che chiunque si spinga così avanti nella più importante competizione europea di calcio non è certo l'ultimo arrivato e volendo abbozzare una stima del livello di difficoltà che si troverà ad affrontare il Napoli c'è almeno da sperare di evitare le tre super big. In ordine il Manchester City di Pep Guardiola; il Bayern Monaco di Thomas Tuchel e l'Arsenal di Mikel Arteta. Non che Barcellona o Atletico Madrid siano da meno, intendiamoci. I blaugrana restano temibilissimi, ma l'attuale politica del club ha consegnato a Xavi una squadra un po' ridimensionata dopo le partenze eccellenti, ma che conta comunque su gente del calibro di Lewandowski. Lo stesso dicasi dell'Atletico Madrid di Diego Simeone che di recente ha ammesso che un «derby in famiglia» in Champions con il figlio Giovanni che milita nel Napoli non sarebbe male. Se si potesse scegliere (e non si può) insomma è chiaro che sarebbe meglio evitare i Citizens, campioni d'Europa in carica (unica squadra insieme al Real Madrid che ha chiuso il girone a punteggio pieno); così come l'esperienza e la forza dei bavaresi in Champions, oppure i Gunners che attualmente guidano - neanche tanto a sorpresa - la Premier League sarebbe meglio.

Walter Mazzarri, al termine della gara di campionato di sabato scorso con il Cagliari, prima ha fatto lo scaramantico e poi ha suonato la carica riguardo il sorteggio di oggi. «Possiamo fare bella figura con chiunque». Qualsiasi sarà l'avversario, gli azzurri disputeranno la gara d'andata al Maradona a febbraio (13-14 oppure 20-21) per poi giocarsi la qualificazione nel match di ritorno in casa di una delle teste di serie che l'urna di Nyon oggi assegnerà ai campioni d'Italia.

Numeri alla mano e con le dovute e doverose premesse già fatte, la speranza sarebbe quella di trovare come prossimo avversario una tra il Borussia Dortmund oppure la Real Sociedad. I tedeschi di Edin Terzi sono leggermente attardati in Bundesliga, ma sono riusciti a chiudere il proprio girone di Champions mettendosi alle spalle una corazzata come il Psg di Mbappè. Segno di quanto nella coppa dei campioni i valori (in senso astratto) possano essere facilmente sovvertiti. Gira e rigira, sulla carta e soltanto sulla carta, il sorteggio che potrebbe soddisfare il Napoli sarebbe quello con la Real Sociedad. Gli spagnoli di Imanol Alguacil hanno chiuso il girone a pari punti con l'Inter capolista in serie A, ma sono passati come primi per la migliore differenza reti. Fin qui ipotesi e valutazioni. Oggi tocca all'urna. Tra febbraio e marzo il campo, come sempre, darà la sua sentenza inappellabile.