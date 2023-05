Scudetto Napoli, il Cholo Simeone in città per abbracciare Giovanni

Non solo il Cholito, anche il Cholo ora sceglie Napoli. Diego Simeone, papà dell'attaccante azzurro Giovanni, è arrivato in queste ore in città per riabbracciare il neo campione d'Italia - anche lui aveva vinto lo scudetto con la Lazio oltre vent'anni fa - e godersi qualche giorno di relax.

Con moglie e figlie, infatti, l'allenatore dell'Atletico Madrid - che tornerà in campo solo il 14 maggio - si è goduto il tempo quasi estivo di Capri delle ultime ore tra barca e mare e uno scatto nell'iconica piazzetta dell'Isola.