Frosinone-Napoli, l’analisi ignorante: Gravina, noi scherzavamo; a Spallettone te lo liberiamo gratis

Bentornati, rieccoci per commentare insieme un’altra stagione di stress, ansie, chitammuorti. Dite la verità, non vi era mancato tutto questo?

E per chi mi conosce solo ora, tranquilli: non sapete cosa vi siete risparmiati finora...

L'analisi ignorante su Fb



Minuto di silenzio per il Sor Carletto ed io mi accorgo di essere già stanco. Non possiamo fare che andiamo direttamente a maggio?



Però quanto è bella la maglietta col tricolore, io non mi faccio capace. Pensavo che non l’avrei mai visto sto giorno.



Si gioca su un campo di patane e (la mamma di) Dazn al 3’ si è già bloccata. Miglior spot della serie A proprio non poteva esserci



Pronti-via: sette minuti e già il primo chitammuorto dell’anno. Su corner, Cajuste prende un po' la palla un po' l’avversario, dalla sala Var c’è Gravina. Stavolta l’audio è chiarissimo: “E così volete tre milioni per liberare Spalletti, eh?” E l’arbitro fischia un rigore generoso quanto sua moglie.

Dal dischetto va Harroui che spiazza Meret ed è 1-0.

E il primo gol della serie A 2023-24 lo prendiamo NOI MANNAGGIA TUTTE LE COSE



Il Frosinone di Di Francesco, che poi è un De Zerbi che non ci ha creduto, è ben messo in campo. Il Napoli completamente in bambola. Abbiamo lo stesso collegamento tra i reparti che Gasparri ha con i suoi neuroni. Pornotka sembra tornato quello di Gattuso. Avevo dimenticato il sapore delle budella attorcigliate



Mentre io predico calma ma intanto nella mia mente cominciano già a sorgere i primi GARCIA OUT, mi domando: ma in fondo, senza pallone, non camperei meglio? O forse sono solo un tifosotto? Nel dubbio

MIETT A VEIGA



Prima vera occasione e pareggio: recuperiamo palla, contropiede confuso, tiro di Zielu, rimpallato, palla a Politano, sinistro, portiere con le mani a votapesce

POPO’ POPO’ POLITANO POPOPO’. 1-1 AFAMMOOOOK



Intanto, dall’esultanza anticipata rispetto a (la mamma di) Dazn capisco che il Pezzotto è vivo e lotta insieme a noi.



Cajuste travolge avversario e si becca il giallo, suscitando un po' in tutti un sentimento di scoramento. Occhio Cajuste, che qua a diventare il nuovo Hysaj è un attimo.



Osi in coordinazione insensata, diventa buona per Raspadori

JACK LO SFONDATOREEEEEE (di rezze)

No! Dopo due (!) minuti di esultanza annullato per fuorigioco di 3 milioni

Millimetri. Volevo dire millimetri.

ravì comunque noi scherzavamo: a Spallettone te lo liberiamo gratis. Anzi, ci mettiamo pure una cosa di soldi vicino per il disturbo. Sentiamoci. Parliamone. LA FACCIA MIA SOTTO I PIEDI VOSTRI (e ci potete pure camminare sopra…)



Ma il Napoli raddoppia comunque. Ed è la quintessenza dello strapotere fisico

J-DI LO ESPROPRIA palla, si butta nello spazio, vede Osi, il nigeriano si coordina, BUBUBUM ‘NA BOTTA ESAGGGERATA

CAPEFRITTATAAAAAAAAAAA. 1-2

Si va al riposo così. Nell’intervallo, Garcia toglie l’ammonito Cajuste, che certamente diverrà un campione (anche l’impatto di Amir fu shock) ma peggio di lui all’esordio in A credo solo Maximiano.

Dentro ZAMBO UNCHAINED, con la stessa aggressività di me quanto addento il panuozzo. Infatti da quel momento il Frosinone rinuncerà a proporsi.



Ripresa. Punizione di Baez da 30 metri. PALO! PALO!

PALO UNO DI NOI!



Risposta Napoli, Zio Jack recupera palla, Zielu (partita sontuosa) per Osi che tenta la VOLEEAGGIRO alta di un soffio SI MA CHIUDIAMOLA VI PREGO, HO PAURA



Mentre sono lì a chiedermi se qualcuno abbia tolto a Zielu il tiro da fuori, tipo il talento a Micheal Jordan in Space Jam, verticale di Di Lorenzo, Osimhen, solo

CAPEFRITTATAAAAAAAAAAAAA.

‘O MEGLIO ATTACCANTE R’’O CAMPIONATOOOO 1-3



Comunicazione di servizio: a fine partita, il Frosinone dovrà rizollare la fascia dove ha giocato IL CAPITANO

Gliel’ha praticamente ARATA. UN TRENO.



C’è spazio ormai solo per i cambi. Dentro MR6 per Oliveira ed Elmas per Politano, giusto per sottolineare che quest’anno Lozano conta quanto Bonucci alla Continassa



Va detto che Marcenaro fa del suo meglio per fare schifo fino alla fine. Rigore netto su Piotr non visto e ammonito Garcia per le conseguenti proteste. Almeno ditemi che il giallo è per quell’oscena maglietta della salute.

Ma non si può iniziare così, mandateci CHIFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

(si, sarebbe l’arbitro)

(no, non c’è un perché)



Finisce 1-3. Qualche patema ma buona la prima per il Napoli, che si gode un Osi sempre più cannibale. Naturalmente, entro il 31 agosto cederemo tutti e finiremo diciottesimi ma per il momento voi

SALUTATE I CAMPIONI D’ITALIA



Vado a vedere di fare di fare pace con Don Gravina gli faremo una proposta che non può rifiutare baciamo le mani, ciao