Gabri Veiga, è asta in tutta Europa: il Chelsea pronto alla maxi offerta

Impegnato all'Europeo Under 21 con la sua Spagna, Gabri Veiga e il Celta Vigo sono pronti all'asta internazionale per il mercato estivo. Come riportato da Standard, infatti, il centrocampista giovane e talentuoso della Spagna è obiettivo anche del nuovo Chelsea che sta nascendo, senza la Champions League ma con la voglia di investire sui nuovi talenti europei. Per il club inglese, Gabri Veiga sarebbe il sostituto perfetto di Mason Mount, appena ceduto.

Non sarebbe per i Blues un problema spendere 40 milioni di euro per assicurarselo - il corrispettivo della clausola che lo libererebbe dal Celta Vigo subito - ma non c'è solo il Chelsea su di lui. Il Napoli di lo segue da un po', in Inghilterra ci sono anche Liverpool e Manchester City (più defilato) interessati a lui. L'asta si aprirà a Europeo finito, ma le prestazioni con la nazionale rischiano solo di allungare la fila delle pretendenti.