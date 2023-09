Genoa-Napoli live, dove vedere la partita e le probabili formazioni

Osimhen e Kvaratskhelia nella vetrina mondiale della Fifa per i premi 'The Best FIFA Football Awards 2023', è il riconoscimento ambito che non deve distrarre il Napoli dalla sfida di sabato in casa del Genoa. Tenere alta la tensione: su questo lavora Garcia, che ha visto nella ripresa del ko casalingo contro la Lazio una squadra irriconoscibile cui ora chiede di mostrare la giusta attenzione. In prima linea proprio le due stelle azzurre, che sono stati inseriti nella lista degli 11 calciatori candidati per i premi finali, insieme a una vasta truppa del Manchester City, mentre il tecnico dello scudetto Spalletti è in gara per il titolo di miglior allenatore.