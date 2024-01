Lazio-Napoli 0-0, terza partita senza tiri in Serie A: c'è sempre Mazzarri in panchina

Uno scialbo 0-0 quello del Napoli di Walter Mazzarri a Roma contro la Lazio. Gli azzurri si tengono stretto il punto del pareggio anche con l'alibi delle tante assenze in zona offensiva. Zero tiri in porta per Raspadori e compagni, una statistica non così comune in azzurro.

Come riportato da Opta Italia, infatti, è solo il terzo incontro di Serie A che il Napoli chiude senza effettuare tiri nello specchio dal suo ritorno nel massimo campionato nel 2007/08.

3 - Questo è solo il terzo incontro di Serie A che il Napoli chiude senza effettuare tiri nello specchio dal suo ritorno nel massimo campionato nel 2007/08, dopo la gara contro il Milan del 28 febbraio 2011 e quella contro la Juventus del 1 aprile 2012. Esitazione.#LazioNapoli pic.twitter.com/iHXyyhpQvh — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 28, 2024

Tra i precedenti, sempre gare con Mazzarri in panchina, contro il Milan del 28 febbraio 2011 e contro la Juventus del 1 aprile 2012.