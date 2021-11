Maradona, De Laurentiis in tv: «Napoli-Argentina il 24 maggio»

L'annuncio durante “Show del Futbol” di America Tv, uno dei programmi più seguiti in Argentina. Domenica sera Aurelio De Laurentiis, su invito di Hugo Maradona, si è collegato dallo stadio di Fuorigrotta per dare la notizia di un nuovo evento per celebrare Diego. «Stiamo lavorando con il ministro degli Esteri Di Maio e l'ambasciatore argentino a Roma per poter organizzare il 24 maggio in questo stadio la partita tra il Napoli e l'Argentina. La chiameremmo The First Maradona Cup», ha detto De Laurentiis, per sottolineare la differenza con la Maradona Cup che giocheranno Barcellona e Boca Juniors - il primo club europeo di Diego e l'altra sua squadra del cuore - il 14 dicembre a Riyad. Il Napoli ha rinunciato alla trasferta per motivi organizzativi, dato che cinque giorni dopo dovrà affrontare il Milan allo stadio Meazza. Il campionato terminerà per il Napoli il 22 maggio, con la gara contro lo Spezia.

La partita Italia-Argentina, annunciata da Uefa e Conmebol tra le vincitrici di Europeo e Copa America, si giocherà probabilmente a fine giugno a Wembley.