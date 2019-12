LEGGI ANCHE

Potrebbe essere una bella idea regalo per l’imminente Natale: una coppia di parastinchi firmati e certificati da Marek Hamsik . Infatti, l’ex capitano del Napoli, in collaborazione con, ha messo in vendita sul sito web dell’azienda parmigiana, un’edizione speciale delle protezioni per le gambe usate da lui e altri noti calciatori. È possibile acquistare i parastinchi al costo di 35 euro e sono disponibili in due versioni:, su cui Marek compare con la divisa della propria nazionale, e, dove il numero 17 indossa ancora la maglia del Napoli. In entrambi i casi, i proventi delle vendite saranno devoluti in beneficenza, a ulteriore dimostrazione della grande generosità del centrocampista con la cresta, spesso promotore di iniziative benefiche.«In collaborazione con Marek abbiamo preparato un'edizione speciale dei suoi parastinchi con la sua firma e il certificato di autenticità – si legge sul sito della, specializzata nella produzione di questo tipo di protezioni e da non confondere con l’azienda omonima leader nel settore del beverage –. Vendendo i parastinchi, sosteniamo una buona causa, un progetto scelto da Marek, che ha voluto sostenere il club in cui ha iniziato a giocare. Ogni coppia di questi, contribuirà allo sviluppo del club Jupie Futbalová School Marek Hamšík».Un progetto messo in piedi soprattutto per aiutare i, come sottolineato dallo stesso campione slovacco: «Con l’acquisto dei parastinchi, firmati con la mia foto, sostenete i giovani calciatori – si legge in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook –. Con Camparisport.com abbiamo preparato un’edizione speciale dei miei parastinchi, che potete regalare ai bambini, ai giovani calciatori oppure ai miei tifosi. I parastinchi sono già adatti anche per i bambini piccoli».Marek Hamsik, in vacanza per la conclusione del campionato cinese dove milita dallo scorso febbraio, questa sera sarà di nuovo alin occasione di, ultima partita del girone di Champions League . Un'ora prima del fischio d'inizio, l’ex centrocampista azzurro sarà protagonista di una cerimonia ufficiale, durante la quale riceverà un premio, e di un giro di campo per salutare i tifosi partenopei, che non avevano ancora avuto la possibilità d’incontrare “” dopo la sua decisione di trasferirsi alnella scorsa sessione invernale di calciomercato