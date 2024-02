Milan-Napoli 1-0, l'analisi ignorante: non basta Walterone catenaccione

Vabbè calmi, quella è tutta una tattica: facciamo finta di essere scarsi così il Barcellona abbassa le difese e ce li fottiamo.

INGIOCABILI 😍

Non so perché ma Milan- Napoli mi dà da subito sensazioni di ostilità.

Sarà per via del terzetto Doveri- Di Paolo - Valeri, una roba che mi sentirei più sicuro con la Sala Stampa di Sanremo.

Nel frattempo, apprezzabile scelta de (la mamma di) Dazn che toglie il milanista Ambrosini dalla telecronaca e lo sostituisce col milanista Parolo.

Il Milan sfoggia l' ennesima divisa di rara bruttezza: una cosa nero antracite coi numeri grigi.

Che, se la compri allo Store ti danno in omaggio un passamontagna con cui nasconderti.

L'ANALISI IGNORANTE SU FACEBOOK

Pronti - via e Rrahmani è col naso nel retto di Gabbia. E sarà la migliore giocata del Kosovaro

Lo schema di Padre Pioli è: fate il cazzo che volete ma a ritmi bassi.

Napoli che la fa da padrona.

Kvara la mette bassa da sinistra, il Cholito anticipa Kjaer ma spara alto.

Intanto in telecronaca si esaltano: "Sembrano nella versione Napoli di Spalletti" NON ESAGERATE PERCHÉ DOVETE SEMPRE ESAGERARE???

E INFATTI. Buco nostro che manco in Eccellenza.

Rrahmani si fa infinocchiare fuori, Leao fa un assist pauroso per Theo che si infila nello spazio, Eminem Gollini si ferma a metà strada ed è 1-0 Milan. Puniti al primo errore MANNAGGIA TUTTE LE COSE 😤

Gli azzurri accusano il colpo. In campo ora c è Kvara+ 8 ubriachi+ 2 dispersi.

Intanto, la sempre civile Milano ci omaggia dei soliti cori di discriminazione territoriale ma stavolta nessuna interruzione. Mi pare giusto, in fondo parliamo solo di T3R*ONI DI MERXX

Si va al riposo sull' 1-0

Sintesi di questo primo tempo: siamo stati capaci di farci fare un pacco dall' Africa. Gli abbiamo mandato Anguissa, ci hanno restituito Yebda

Ripresa: WALTERONE CATENACCIONE si convince che, con una dozzina tra punte e mezzepunte in panchina, forse si può osare di più e allora Fuori Ostigard, dentro Politano caricato a Red Bull e odio e si passa al 4-3-3

MIETT A GEOLIER

Rossoneri ancora pericolosi con Florenzi, poi il milanista si trasforma in juventino e invoca il rigore sul nulla.

Mazzarri, prima della partita, deve essersi preso qualcosa con Angela dei Ricchi e poveri. Non si spiega altrimenti il cambio di Simeone con Raspa.

C è talmente tanta confusione che ad una certa vedo Politano andare a contrastare Kvara.

Continuiamo a provarci, ma il rapporto tra il Napoli e la porta è lo stesso che c è tra me e le gioie: non ci vediamo manco per sbaglio

Mentre io mi chiedo se questa, più che una sfida Champions, sia una gara a chi fa più schifo, vi segnalo Mazzarri che, ad una certa, non ho capito se reclamava un rigore o stava mandando a fanculo qualcuno

E l' arbitro che ferma un' azione d'attacco perché Bennacoso ha i crampi, in modo da darci la scusa per urlare

CHIFFIIIIIII

Intanto vedo Walterone togliere Mazzocchi che pareva Serginho Prime e Ngonge ad ammuffire in panca fino a 3' dal termine ed io mi ritrovo a pensare che l' unica differenza tra Mazzarri e Garcia è che al primo gli vogliamo bene.

Quasi al 90' AUTOPALO CONTRARIO ALLE LEGGI DELLA FISICA poi tiro di qualcuno non identificato perché troppo intento a rivolgermi ai corpi celesti. Quella molla di mutanda di Maignan alza in angolo, calando il sipario sulla partita e le nostre speranze.

Finisce 1-0. Se contro l'Inter abdicammo ufficialmente allo Scudetto, questa può essere la gara dell' addio anche alla Champions. Non tanto per i sette punti di distanza (recuperabili), non tanto per la folta e agguerrita concorrenza ma perché, amici miei, il Napoli di quest' anno questo è. E hai voglia di abboffarlo di Rum, un Mazzarri non diventa mai uno Spalletti.

Vado a spiegare a Walterone che Zielinski si era solo travestito da calciatore del Napoli per Carnevale non è che lo doveva far giocare apposta, ciao