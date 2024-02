Milan-Napoli 1-0, Mazzocchi non si arrende: «Meritavamo il pareggio»

Di nuovo titolare Pasquale Mazzocchi, l'esterno napoletano tra i migliori in campo contro il Milan. «Il 4-3-3 è nelle gambe di questa squadra, ma è normale. Però se poi subisci tanti gol gli allenatori si adattano e cercano un po' di compattezza» ha detto a fine gara.

«Non è il modulo che ti porta a fare prestazioni importanti. Noi stiamo provando a seguire Mazzarri in tutti i modi» ha continuato Mazzocchi, prima esterno a sinistra nella linea a cinque e poi nella difesa a quattro vista nella ripresa.



Un'altra sconfitta in esterna per il Napoli. «Quando giochi in casa hai un'arma in più, secondo me stasera meritavamo qualcosa in più per quello che abbiamo fatto. Ci è mancata concretezza ma non dobbiamo uscire scontenti oltre il risultato» ha spiegato a Dazn «C'è stata una disattenzione e abbiamo subito gol, ma secondo me non è tutto da buttare questa sera».