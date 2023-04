Milan-Napoli, Renica riaccende le polemiche sullo scudetto del 1988

«Sacchi andava a vedere gli allenamenti o mandava qualcuno e ci diceva che il Napoli aveva sempre un calo: quello ci diede fiducia». Pietro Paolo Virdis, protagonista della partita vinta dal Milan il 1° maggio del 1988 (quella che consentì ai rossoneri di sorpassare gli azzurri in testa alla classifica), ha ricordato il finale di quella stagione in un'intervista a Sky Sport e questo è bastato per riaccendere i ricordi di Alessandro Renica, libero del Napoli.

L'ex difensore ha così commentato quelle parole sul proprio profilo Facebook: «Sempre detto che era uno dei fattori che hanno inciso su quella maledetta annata. Bagni quasi fuori uso, riserve non all'altezza e Milan fortissimo e il quadro a mio avviso è completo. Mia opinione».