Da ex capitano a ex capitano. Francesco Montervino, ospite del programma "Ne parliamo da Dimaro” in onda su Canale 8 tutte le sere dal Trentino con la conduzione di Silver Mele e Ilaria Mennozzo, ha lanciato una proposta: «Paolo Cannavaro allenatore del Napoli Primavera. Ha esperienza da tecnico, visto che è nello staff del fratello Fabio. Ha indossato la fascia di capitano del Napoli e ama profondamente questo club, saprebbe trasmettere ai giovani valori importanti e senso di appartenenza».

Gli azzurrini sono retrocessi nel campionato Primavera-2 e non è stato ancora annunciato il sostituto di Niccolò Frustalupi, che ha lasciato al termine della stagione.

calcio-napoli