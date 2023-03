L'ennesima occasione persa. L'assenza dei tifosi dell'Eintracht Francoforte mercoledì prossimo al Maradona ha portato in dote con sé un'onda di proteste e insicurezze, una domanda soprattutto: il vaso di Pandora delle limitazioni ai tifosi è stato aperto anche in Europa? Quello che le forze dell'ordine avrebbero dovuto gestire a Napoli nel giro di cinque giorni con le tifoserie di Atalanta e Francoforte avrebbe potuto mettere in difficoltà tutti, ma il calcio, anche quello della brillantinata Champions, può permettersi di andare avanti senza tifosi in viaggio?

La risposta chiara non c'è, ora la preoccupazione dei vertici Uefa è che la decisione italiana possa diventare un precedente. Proprio questo alla base della lettera inviata alle Autorità italiane dal parlamentare tedesco Zorn: «Un divieto così generalizzato è un pericoloso precedente per il calcio europeo». Nel frattempo, le polemiche non si placano: un anno fa, furono 30mila i tifosi dell'Eintracht al Camp Non contro il Barcellona in Europa League, la mobilitazione di massa sarebbe stata diversa stavolta ma anche a Napoli c'era da fare la storia. Il club tedesco aveva annunciato reazioni, ma a 48 ore dal provvedimento non si è ancora pronunciato. In Germania, però, tanti lo hanno già fatto. Per ultimo anche un influente Consigliere in città come Maximilian Klöckner: «Il club deve chiedere alla Uefa l'esclusione del Napoli da questa Champions» tuona. Le fonti vicine alla società assicurano che l'Eintracht non punta il dito contro il Napoli ma contro il Ministero che ha spezzato le gambe ai sogni dei propri tifosi, già pronti con in mano il biglietto.

Ed è proprio questo il timore più forte delle Autorità nelle ultime ore: i fan pronti a partire potrebbero raggiungere comunque Napoli e complicare le cose, inasprendo ancor più i toni di una vicenda che sembra pronta ancora ad arricchirsi di nuovi capitoli. Non è la prima per l'Eintracht: nel 2018 le Autorità francesi vietarono la trasferta tedesca a Marsiglia ai tifosi aggiungendo un divieto di soggiorno in città per i tedeschi nei giorni del match. Nelle ultime ore i fan tedeschi si sono scatenati sui social chiedendo giustizia a gran voce al proprio club.

Un doppio vuoto per Fuorigrotta: con Atalanta e Eintracht il settore ospiti sarà quindi chiuso, pessima notizia che si aggiunge al caos dei tifosi laziali nel match di venerdì scorso conclusosi con tre arresti e un ferito. Glasner dovrà provare la rimonta Champions senza due terzi del suo attacco: oltre Kolo Muani - squalificato - mancherà anche Lindström, infortunatosi alla caviglia nell'allenamento di ieri.