L'ex presidente Ferlaino festeggia il Capodanno a Rio con i tifosi azzurri

Festa con i tifosi del Napoli a Rio de Janeiro per Corrado Ferlaino. L'ex presidente dei due scudetti e la compagna Roberta Cassol hanno incontrato Michelangelo Simonelli, proprietario del ristorante «Pasta e Pallone», e altri sostenitori della squadra che vivono in Brasile. «Una vera emozione per tutti noi alla vigilia di Capodanno potere incontrare l'ingegnere, che è rimasto un grande tifoso azzurro». Ferlaino ha ricordato quando 33 anni fa, proprio durante un Capodanno a Rio de Janeiro, pose le basi con l'agente internazionale Antonio Rosellini per l'acquisto del bomber Careca del San Paolo.



A proposito di amarcord, intervistato dall'ex dg del club azzurro Luciano Moggi per il quotidiano «Libero», ha rivelato un curioso particolare della partita Spartak Mosca-Napoli di Coppa Campioni del 7 novembre 1990: Maradona, partito da Napoli con un giorno di ritardo rispetto alla squadra, fu mandato in panchina perché «altrimenti in tribuna non avrebbe sentito freddo visto che le poltroncine erano riscaldate».