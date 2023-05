Napoli-Inter, Spalletti in conferenza stampa con la pettorina «Campioni d'Italia»

Da Sarò con te e tu non devi mollare... a Campioni d'Italia. Come sono cambiate le cose dall'estate 2021: due anni fa, al suo arrivo a Napoli, Luciano Spalletti utilizzò le pettorine da allenamento come messaggio verso i tifosi - in realtà fu anche escamotage per il ritardo del nuovo materiale tecnico che tardava ad arrivare - con l'urlo dalla Curva più conosciuto negli ultimi anni. Oggi, invece, il messaggio è cambiato.

Dopo lo scudetto, la scritta è cambiata per l'allenatore toscano, che ha presentato la nuova pettorina anche a Castel Volturno durante la conferenza di questo pomeriggio: «Il Napoli ha un futuro importante, ha fatto passi corretti. È più facile lavorare oggi rispetto a quando sono arrivato due anni fa» ha ribadito Spalletti prima della sfida contro l'Inter di domani allo stadio Maradona.