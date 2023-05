Napoli-Inter, probabili formazioni: Kvaratskhelia verso il recupero

Tutti convocati, o almeno convocabili: anche Khvicha Kvaratskhelia sarà a disposizione di Luciano Spalletti domani per la sfida tra Napoli e Inter al Maradona, in quello che sarà a tutti gli effetti l'ultimo big match della stagione per gli azzurri che hanno conquistato lo scudetto.

Il georgiano del Napoli non si era allenato ieri precauzionalmente per un trauma contusivo, infortunio prontamente smaltito in poche ore: oggi Kvaratshelia si è allenato con i compagni e ha svolto l'intera sessione di lavoro in gruppo con gli altri. Recuperati anche Mario Rui e Zedadka, che sono rientrati in gruppo tra ieri e oggi.