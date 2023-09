Facile la formazione? Beh, gli indizi parlano chiaro. I nuovi devono attendere e la sensazione è che il loro momento scatterà solo quando i big dovranno tirare il fiato. Magari quando inizierà il tour de force con la Champions, a fine settembre. In ogni caso, Cajuste andrà ancora in panchina perché la linea mediana ora sarebbe un sacrilegio toccarla. Dunque, unico ballottaggio resta quello tra Olivera e Mario Rui: potrebbe essere importante per il portoghese ritrovare una maglia da titolare, dopo aver saltato le prime due partite con Frosinone e Sassuolo sopratutto per le sue problematiche di natura fisica. Ora è pronto e sotto il profilo della condizione deve tornare a giocare. Per il resto, scocca probabilmente l'ora di Kvara: il georgiano dovrebbe essere preferito a Raspadori, che ha giocato da titolare le prime due gare proprio al posto del georgiano. Ovvio, avere la stella dell'Est in panchina come arma segreta per sconvolgere eventuali equilibri della Lazio, potrebbe pure essere una chiave tattica, un'idea che Garcia potrebbe sviluppare.

In ogni caso, 4-3-3 con la conferma di Politano (che Sarri avrebbe fatto carte false per avere con sé) e in difesa ancora fiducia alla coppia Juan Jesus-Rrhamani, con Ostigard a fare da terzo incomodo. Poche sorprese, dunque. Il Napoli, ancora una volta, non farà ritiro-pre partita. Il raduno è questa mattina nell'hotel di Pozzuoli con vista su Bagnoli e sul golfo flegreo. Non ci sarà neppure per il ritorno del comandante il tutto esaurito. Prevista un'affluenza di poco più di 42mila spettatori.