Kvaratskhelia vola ed è pronto a riprendere la sua magica avventura con il Napoli: il georgiano che ieri ha ricominciato gli allenamenti a Castel Volturno, dopo la partita di martedì di qualificazioni europee pareggiata 1-1 con la sua nazionale contro la Norvegia. E dopo il grande entusiasmo allo stadio di Batumi per il match con la Georgia ritroverà domenica quello dei tifosi napoletani al “Maradona” per la sfida contro il Milan.



E ieri è arrivato un doppio riconoscimento per Khvicha: è stato eletto sia dalla Lega serie A che dall’Associazione calciatori, come MVP, miglior giocatore del campionato italiano, del mese di marzo. L’attaccante georgiano aveva già vinto due volte il premio della Lega serie A, il mese scorso a febbraio e ad agosto, ed è l’unico che è riuscito a conquistarlo già per tre volte: la consegna avverrà domenica prima del match contro il Milan. E per lui è arrivato il premio del mese di marzo dall’Aic con questa motivazione. «Quel gol che ha segnato all’Atalanta è un’altra firma d’autore, l’opera di un artista ormai affermato, di cui abbiamo imparato a conoscere lo stile».

APPROFONDIMENTI Kvaratskhelia, doppio premio Napoli, un premio per lo scudetto Napoli, le mosse di Spalletti contro il Milan

Kvaratskhelia è un campione che il Napoli vuole tenersi stretto e a fine stagione vuole blindare aumentandogli l’ingaggio base a 2.5 milioni di euro. Ci sarà tempo perché ora il georgiano è più che mai concentrato sulla corsa scudetto e sugli appuntamenti di Champions League: la certezza è che rappresenta un punto fermo del Napoli del presente e del futuro. Ora il primo appuntamento è domenica al “Maradona” contro il Milan e la sfida a distanza con Leao, l’attaccante portoghese di Pioli che saltò per squalifica il match di andata in cui il georgiano si procurò il calcio di rigore poi realizzato da Politano.



Osimhen è rientrato ieri a Castel Volturno sottoponendosi a una seduta di massaggi e oggi riprenderà gli allenamenti in gruppo. Victor, che è stato impegnato lunedì con la Nigeria contro la Guinea Bissau, ha smarrito la mascherina che sta indossando quest’anno ed è diventata un portafortuna, realizzata dall’Ortopedia Ruggiero e in giornata dovrà esserne preparata una nuova. Una mascherina protettiva la sta indossando anche Meret, sempre realizzata dal dottor Roberto Ruggiero, per l’infortunio al naso rimediato nel finale del match di Torino: il portiere azzurro dovrà portarla a cominciare dal match di domenica contro il Milan presumibilmente per 2-3 partite.



Ieri ne sono rientrati altri sette a Castel Volturno che hanno ricominciato la preparazione sul campo: Elmas, Rrahmani, Olivera, Simeone, Kvaratskhelia, Kim e Ostigard. E oggi la prima seduta al completo con Osimhen e Anguissa che riprenderanno gli allenamenti con la squadra azzurra a Castel Volturno dopo gli impegni per la qualificazione alla prossima coppa d’Africa con Nigeria e Camerun. Recuperato Raspadori che ha svolto l’intera seduta in gruppo e andrà in panchina domenica contro il Milan. Demme e Bereszynski hanno effettuato lavoro personalizzato in campo: il tedesco potrebbe farcela a essere disponibile per il match contro i rossoneri, per il polacco se ne parlerà per quella successiva con il Lecce.