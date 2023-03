Raspadori, la carta in più del Napoli per la volata di aprile

Giacomo Raspadori ha cominciato il lavoro in palestra e prosegue così il suo protocollo di recupero dopo la distrazione di secondo grado alla gamba sinistra accusata nell’allenamento di martedì 14 febbraio a Castel Volturno. L’ex attaccante del Sassuolo, dopo aver svolto due settimane di terapie, ha ricominciato giovedì a correre in palestra dove svolgerà un lavoro personalizzato prima di poter riprendere gli allenamenti sul campo individuali e poi di gruppo con i compagni di squadra. Tornerà a disposizione ad aprile dopo la sosta di campionato: il rientro potrebbe avvenire per la sfida contro il Milan del 2 aprile allo stadio Maradona, oppure per la partita successiva in trasferta di sabato 8 aprile con il Lecce.

Jack è stato determinante in Champions League dove ha segnato 4 gol in cinque partite con una media realizzativa altissima (una rete ogni 53 minuti) e ha firmato anche due assist decisivi. Jack ha segnato 3 gol all’Ajax, una doppietta nel match giocato in Olanda e una rete al Maradona, e uno ai Glasgow Rangers nella partita di Fuorigrotta ed è stato costretto a saltare per infortunio l’andata degli ottavi di finale in Germania contro l’Eintracht Francoforte (salterà anche il ritorno in programma mercoledì 15 marzo).

Parole di elogio per lui da Spalletti nella conferenza stampa di vigilia del match contro la Lazio. «Il presidente è stato contento di mettermi a disposizione Raspadori, un investimento importante: non l’ho quasi mai fatto giocare ma lui è il futuro dell’Italia». E su Raspadori si è espresso in termini molto positivi nei giorni scorsi anche Roberto Mancini, il ct dell’Italia. «La speranza è che torni presto, si tratta di un giocatore decisivo», ha detto nei giorni scorsi il ct azzurro Mancini che non potrà avere in gruppo l’attaccante del Napoli per la sfida del 23 marzo contro l’Inghilterra al “Maradona” valida per la qualificazione ai prossimi Europei.

Raspadori è uno dei migliori talenti del calcio italiano, il club azzurro è riuscito ad assicurarselo in estate piazzando un gran colpo di mercato, un investimento di circa 30 milioni. Un jolly di attacco che può ricoprire tutti i ruoli: trequartista a ridosso della prima punta, centravanti, oppure esterno nel tridente d’attacco preferibilmente sulla sinistra. Jack è stato uno dei grandi protagonisti del Sassuolo degli ultimi anni, realizzando 18 gol in quattro stagioni (82 presenze) ed entrando nel giro della Nazionale. Mancini lo ha convocato per la prima volta nell’Italia per l’amichevole del 4 giugno 2021 contro la Repubblica Ceca e ha messo a segno 5 reti in 17 presenze: ora sarà a costretto a saltare il doppio appuntamento di qualificazioni europee degli azzurri di marzo (dopo il match contro l’Inghilterra è in programma la trasferta di lunedì 26 a Malta). Sarà tra i protagonisti della final four di Nations League (manifestazione dove ha segnato due gol decisivi nell’1-0 all’Inghilterra e nel 2-0 all’Ungheria) a giugno con l’Italia che affronterà nella semifinale di venerdì 15 la Spagna.