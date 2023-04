La settimana che lascerà per sempre questo Napoli nella storia ha un sapore speciale, unico: gli azzurri dopo il trionfo contro la Juventus sono da considerare ormai irraggiungibili ma per l'aritmetica mancano ancora tre punti da conquistare nel derby con la Salernitana, attendendo poi il risultato della Lazio impegnata domenica alle 12.30 al Meazza contro l'Inter.

APPROFONDIMENTI Festa scudetto a Napoli, le previsioni della Prefettura: un milione di persone in strada L'idea per la festa: «Tutti sul Vesuvio con i fumogeni tricolore» E Caterina Balivo rilancia: «Farò la pizza in piazza, chi mi aiuta a impastare?»

E Spalletti nel dopo partita dell'Allianz Stadium ha fatto i complimenti agli azzurri lanciando però già un messaggio nelle interviste dopo partita. «Dobbiamo aspettare a stappare le bottiglie». E alla squadra domani alla ripresa della preparazione a Castel Volturno farà il discorso di sempre, improntato alla massima concentrazione in vista della partita successiva da affrontare per conquistare i tre punti. Nulla cambierà nel programma di lavoro e nella mentalità, tutto sarà focalizzato sull'impegno contro la Salernitana. Due giorni di stop per staccare la spina, il tecnico toscano dopo il trionfo contro la Juventus è rientrato a casa a Milano, il direttore sportivo Giuntoli è tornato a casa sua a Genova, i calciatori da ieri hanno cominciato i due giorni di relax in famiglia (Di Lorenzo e Lozano hanno scelto Capri) e poi riprenderanno la preparazione verso il prossimo turno che può sancire lo scudetto che potrebbe arrivare domenica mattina. Nulla è stato ancora programmato per domenica, la squadra da programma si ritrova in genere la mattina dopo la partita a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. E quindi gli azzurri secondo il programma abituale saranno lì anche domenica in vista poi della sfida di martedì sera alla Dacia Arena al Maradona e da lì potranno guardare insieme la partita della Lazio con l'Inter che potrà farli entrare per sempre nella storia del Napoli.

Spalletti per il derby di sabato contro la Salernitana avrà nuovamente a disposizione Giovanni Simeone: l'argentino s'infortunò a Lecce ed è stato costretto a saltare le due sfide di Champions League contro il Milan e quelle di campionato con il Verona e la Juventus (quest'ultima vista domenica sera in tv a cena con suoi amici napoletani). E molto probabilmente tornerà a disposizione anche Matteo Politano che dovrebbe riprendere la preparazione in palestra e gradualmente sul campo.

Il prossimo impegno sarà con la Salernitana e l'attesa è a mille tra i tifosi: sono stati già venduti 45mila biglietti per la sfida contro i granata e si arriverà al sold out e cioè a quota 52 mila (la vendita dei biglietti è vietata ai salernitani e quindi il settore ospiti al momenti resterà chiuso). E sono andati a ruba i tagliandi per la trasferta di Udine, venduti in un quarto d'ora i 1.330 tagliandi del settore ospiti, che potevano essere acquistati solo dai tifosi azzurri in possesso della Fidelity Card, mentre i napoletani residenti al nord possono comprare anche ticket degli altri settori (centinaia di napoletani erano in coda ieri ai botteghini della Dacia Arena e lo stadio è già quasi sold out).

Le Iene, intanto, strappano a Spalletti e Totti la promessa di un incontro pacificatore. Nel servizio di Filippo Roma - in onda stasera, su Italia 1 le immagini e le dichiarazioni del tecnico del Napoli e dell'ex capitano giallorosso. L'inviato delle Iene ha incontrato Spalletti durante l'evento dedicato al Premio Nazionale Enzo Bearzot, («Io sono stato contento di quello che ha detto Francesco e questa cosa si farà sicuramente perché fa piacere a tutti e due, scelga lei luogo e momento», le parole del tecnico azzurro) e Totti in moto per le strade di Roma. («Adesso ha cose più importanti, deve vincere uno scudetto!», le parole del capitano).