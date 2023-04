In trasferta il Napoli è sempre più da record: a Lecce è arrivata la settima vittoria consecutiva fuori casa, ottava con quella di Champions League a Francoforte contro l'Eintracht. Gli azzurri fuori casa hanno sempre vinto negli ultimi tre mesi: l'ultimo ko al Meazza contro l'Inter il 4 gennaio, poi soltanto vittorie. E Meret che incassò da Dzeko l'ultimo gol, è tornato a subirne un altro da Di Francesco venerdì sera a Lecce dopo aver tenuto imbattuta la sua porta lontano dal Maradona per sei gare di fila.

Gioco spettacolare e dominio assoluto nell'ultima partita prima della sosta a Torino contro i granata di Juric, tanto carattere nel successo di Lecce conquistato dagli azzurri stringendo i denti. Il Napoli di Spalletti è un mix di tante qualità che riesce a tirar fuori a seconda del tipo di partita e dell'avversario. Un cammino esterno straordinario, presupposti confortanti alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Champions League al Meazza contro il Milan. Nelle ultime sette partite esterne gli azzurri hanno segnato 17 gol subendone soltanto due e altre due reti le hanno realizzate in Europa nel match in Germania con l'Eintracht.

Il Napoli fuori casa è partito subito fortissimo con il 5-2 al Verona il 15 agosto, un cammino finora trionfale con ben 13 colpi esterni totali, un pareggio a Firenze contro i viola di Italiano e una sola sconfitta a Milano contro l'Inter. Nei 5 campionati top d'Europa nessuno è riuscito a tenere lo stesso passo degli azzurri. Nella Liga il Barcellona ha vinto 12 partite fuori e alla stessa quota possono arrivarci stasera anche l'Arsenal che sarà impegnato contro il Liverpool ad Anfield e il Marsiglia in Ligue One se riuscisse a battere il Lorient (tutte e due sono a quota 11). In Bundesliga la capolista Bayern Monaco in trasferta di partite ne ha vinte otto.

E anche in Champions la squadra di Spalletti in questa stagione ha dato una straordinaria dimostrazione di forza vincendo 2-0 a Francoforte contro l'Eintracht e 3-0 a Glasgow contro i Rangers (la formazione tedesca ha vinto la stagione scorsa l'Europa League battendo in finale proprio quella scozzese) e 6-1 in Olanda contro l'Ajax. Una sola sconfitta ad Anfield contro il Liverpool (0-2) maturata solo negli ultimissimi minuti quando gli azzurri erano ormai già certi della qualificazione al primo posto nel girone.

Un Napoli irresistibile fuori casa, 40 punti in 15 partite, sui 74 totali, 33 gol segnati e 8 subiti. Un cammino straordinario in campionato con alcune vittorie chiave fuori casa come le due all'Olimpico contro Lazio e Roma e quella al Meazza con il Milan. E gli azzurri proprio mercoledì nella partita di Champions contro i rossoneri di Pioli punteranno a confermare la loro straordinaria solidità mostrata finora nelle partite esterne. A Lecce è arrivata l'ennesima conferma con la squadra di Spalletti che è riuscita a conquistare tre punti preziosissimi avvicinandosi sempre di più allo scudetto.