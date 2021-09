Spalletti, lo zar di Russia: Napoli-Spartak è un tuffo nel passato

Gli anni d'oro in Russia: lo zar Spalletti, alla guida dello Zenit San Pietroburgo vinse due campionati, una coppa e una Supercoppa e raggiunse per due volte la qualificazione agli ottavi di Champions. Dopo il pareggio nell'ultima giornata a San Pietroburgo il 28 novembre 2010 contro il Krylya Sovietov (0-0), Spalletti festeggiò il primo titolo (che lo Zenit aveva già conquistato in anticipo) rimanendo a torso nudo sul campo innevato e con il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati