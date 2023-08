Napoli a Castel di Sangro, una squadra in infermeria: Gollini out e Kvaratskhelia finisce in piscina

Quanta sfortuna sul Napoli di Rudi Garcia: la squadra azzurra che si sta allenando in questi giorni a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro, può contare un'intera squadra out. Sono infatti ben undici gli azzurri indisponibili, questo pomeriggio anche Pierluigi Gollini non si è allenato per uno stato influenzale che l'ha tenuto out. Aggiornamenti per Khvicha Kvaratskhelia, tra quelli che preoccupano di più in vista di Frosinone-Napoli, esordio di campionato il 19 agosto: il georgiano si è allenato solo in piscina per le terapie.

Insieme con lui anche Demme, Lobotka, Juan Jesus e Coli Saco. Ma assenti o presenti in parte sono anche Gaetano - ha fatto allenamento personalizzato in campo - così come Osimhen, Mario Rui e Olivera che hanno svolto solo lavoro personalizzato in palestra. Anche per l'algerino Zedadka solo terapie. Un rebus la squadra che domenica potrebbe partire dal primo minuto contro l'Augusta per l'amichevole al Patini.