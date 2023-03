Napoli-Torino, chef Cannavacciuolo insultato dai tifosi di casa

Una domenica che difficilmente dimenticherà Antonino Cannavacciolo, il volto noto dei fornelli ieri allo stadio di Torino per il match del suo Napoli, squadra del cuore.

Un'occasione per tifare da vicino gli idoli di sempre e anche per passare un po' di tempo in famiglia, vista la festa del papà: peccato, però, che per larga parte del match il noto chef di Vico Equense sia stato insultato dai tifosi di casa presenti sotto la sua tribuna.

Cannavacciuolo - che da anni ormai vive Torino come casa vista la presenza del suo rinomato bistrot in città - non si è nascosto, anzi prendendosi gioco proprio dei granata durante le invettive. A fine gara, poi, lo scatto con il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo.