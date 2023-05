Osimhen al Chelsea, ipotesi Lukaku o Pulisic come contropartita

Romelu Lukaku o anche Christian Pulisic. Il Chelsea vuole convincere il Napoli a cedere Victor Osimhen e per farlo i londinesi potrebbero provare anche a inserire nell'offerta al club di Aurelio De Laurentiis contropartite importanti come l'attaccante oggi all'Inter o il fantasista americano, tasselli che potrebbero abbassare la valutazione da 150 milioni che gli azzurri danno al nigeriano per il prossimo mercato.

Secondo il Daily Mail, il Chelsea proverà a ingolosire il Napoli, che però difficilmente accetta contropartite in affari così importanti. Se Osimhen dovesse partire sarà - molto probabilmente - solo per una cifra irrinunciabile per le casse azzurre. Lukaku cerca ancora una destinazione dopo l'annata in chiaroscuro all'Inter mentre Pulisic (classe 1998) potrebbe essere il sacrificato di lusso dei Blues nel prossimo mercato.