Osimhen, il Manchester United si sfila: «Non spenderà 100 milioni»

Buone notizie per i tifosi del Napoli. Il Manchester United sempre più alle strette con i conti del club, con una estate di mercato che - secondo quanto riportato da The Athletic - si prospetta senza grossi colpi per i Red Devils, appena tornati in Champions League.

Tra gli obiettivi del club inglese ci sarebbe anche Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli e ultimo capocannoniere della Serie A vinta con gli azzurri che però non lascerà la città troppo facilmente: il club chiederebbe per lui una cifra superiore ai 100 milioni, valutazione che sembra essere stata bocciata già dal Bayern Monaco e ora anche dal Manchester, alla ricerca di una prima punta. Ten Hag e il club inglese potrebbero puntare forte, invece, su Rasmus Hojlund, la cui valutazione sembra essere molto più bassa.