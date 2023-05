Spalletti cittadino onorario di Napoli, il consiglio comunale scende in campo

Si discuterà nelle prossime settimane, a campionato chiuso, il conferimento della cittadinanza onoraria a Napoli per Luciano Spalletti, l'allenatore azzurro che ha riportato lo scudetto in città dopo trentatre anni dall'ultima volta. A renderlo noto è il consigliere Gaetano Simeone, in una nota trasmessa al sndaco Manfredi in queste ore.

«Diversi fattori hanno reso possibile questa impresa: l'indiscusso talento dei giocatori, il gioco di squadra travolgente, nonché l'esperienza e la capacità del tecnico Luciano Spalletti, che ha saputo trainare, anche nei momenti di difficoltà, la squadra verso i tanti successi che hanno caratterizzato una stagione calcistica esaltante» si legge dalla nota del gruppo consiliare misto.

«Pur non essendo nato a Napoli, mister Spalletti ha manifestato, in molteplici occasioni, il suo amore e la sua ammirazione per questa città e per la sua gente.

Ha dato lustro al nostro Comune in campo sportivo, a livello nazionale ed internazionale, rivelandosi inoltre, un esempio positivo per tanti giovani, ed è riuscito ad interpretare appieno lo spirito che contraddistingue noi napoletani: passione, tenacia, determinazione. Ha dimostrato, dunque, di sentirsi un napoletano di adozione e di aver instaurato un forte legame con la città».