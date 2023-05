Spalletti e l'amore di Napoli: «La vera vittoria è aver dato gioia a tutti quelli che amano il Napoli»

«Non ho mai smesso di credere allo scudetto. Ma anche se non ci fossimo riusciti sarei rimasto soddisfatto da quello che mi ha regalato questo viaggio fino a Napoli». Parola a Luciano Spalletti, che commenta ancora la vittoria del campionato degli azzurri a qualche ora dall'aritmetica certezza di Udine. «Mi sono sentito inondato dal sentimento d'amore della città in questi due anni. In questo momento sono appagato e felice perché ho regalato felicità ai tifosi».

«La vera vittoria è aver fatto felici tante persone. Aver dato gioia a tutti quelli che amano il Napoli» ha continuato Spalletti nella sua intervista a Telequattro «Lo scudetto qui è un evento storico, qualcosa che esce dagli schemi, tutti gli addetti ai lavori ne traggono beneficio. Lo merita Napoli ma anche tutto il nostro calcio» ha concluso il toscano.