Ancora negli occhi la gioia di Udine, dello scudetto conquistato aritmeticamente con il gol dell'1-1 di Osimhen e del primo abbraccio alla Dacia Arena dei tifosi azzurri. Gli azzurri hanno ripreso ieri la preparazione a Castel Volturno, il primo allenamento da campioni d'Italia, una gioia enorme da gustarsi fino al termine della stagione. E la voglia di continuare a vincere per chiudere il campionato con più punti possibili e confermare il dominio assoluto mostrato durante tutta la stagione.

La squadra ha svolto l'allenamento di rifinitura in vista della sfida contro i viola di Italiano. Poi tutti a casa, niente ritiro come sempre quest'anno in occasione delle partite casalinghe: gli azzurri si ritroveranno direttamente stamattina all'hotel degli Dei a Pozzuoli. Il solito programma, pranzo, riunione tecnica e spostamento allo stadio: il Napoli contro la Fiorentina insegue il successo al Maradona dopo la sconfitta con il Milan e i pareggi con Verona e Salernitana nel giorno della grande festa dei tifosi azzurri.

Quattro cambi rispetto a Udine nel match contro la Fiorentina. Due le probabili novità in difesa, Ostigard per Rrahmani e Bereszynski, all'esordio in campionato, per Olivera, una a centrocampo con l'inserimento di Demme per Lobotka e una in attacco con Raspadori dall'inizio al posto di Kvaratskhelia. Spalletti darà spazio per la prima volta in campionato a Bereszynski, acquistato a gennaio e impiegato finora solo nel match di coppa Italia contro la Cremonese.

In attacco c'è Raspadori, l'uomo decisivo contro la Juventus all'Allianz Stadium, con il gol al 93esimo minuto che ha messo definitivamente in cassaforte lo scudetto. Al Maradona in campionato ha segnato solo contro lo Spezia, un'altra rete fondamentale per il cammino del Napoli, arrivata anche quella negli istanti finali di partita, all'ultimo minuto. E ci sarà Osimhen, il capocannoniere della serie A con 22 reti che proverà ancora ad allungare in testa alla classifica dei marcatori. Politano ieri ha svolto allenamento intero in gruppo, dopo l'infortunio subito nel ritorno del match di Champions League contro il Milan, e potrebbe tornare tra i convocati.