Stadio Maradona, il Comune contro il caro biglietti: «Il Napoli riveda i prezzi»

«Lascia davvero molta amarezza la decisione della SSC Napoli di aumentare il costo dei biglietti. Ciò significa che molte persone, di conseguenza, potrebbero non avere la possibilità economica di acquistarli e, quindi, potrebbe essere loro negata un’importante occasione di integrazione». Queste le parole di Nino Simeone, consigliere comunale e presidente della Prima Commissione Consiliare, riguardo la situazione dello Stadio Maradona, che tornerà protagonista in queste settimane con tre partite interne in rapida successione per il Napoli di Rudi Garcia «Mi auguro che la Società riveda tale decisione, per rendere lo Stadio un luogo realmente aperto a tutti».

Per la prima sfida, quella contro l'Udinese, prevista però una novità: «Finalmente: per la partita Napoli-Udinese di mercoledì 27 settembre è stato ampliato il numero dei biglietti per lo Stadio disponibili per i tifosi diversamente abili. Saranno circa 300 tagliandi a loro riservati, oltre ad altri 300 circa per i loro accompagnatori.

Un altro “piccolo” risultato ottenuto, ma non basta» ha concluso Simeone.