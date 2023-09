Garcia e Osimhen, faccia a faccia: poi le scuse del nigeriano

Un faccia a faccia conclusosi con le scuse del calciatore nigeriano per evitare strascichi pericolosi: Rudi Garcia e Osimhen non hanno perso tempo e hanno dato vita a un chiarimento duro ma sincero dopo il malcontento manifestato dal nigeriano al momento della sostituzione nel finale del match di Bologna.

Necessario il chiarimento con la punta nigeriana che ieri non aveva gradito la sostituzione dopo aver fallito il calcio di rigore che avrebbe dato il vantaggio ai campioni d'Italia. Veemente, e colta dalle telecamere, la protesta di Osimhen nei confronti di Garcia al quale l'attaccante nigeriano ha rimproverato di non rischiare una punta in più in campo per cercare la vittoria nel finale. L'importanza di un chiarimento immediato tra i due è stato ben accolto dal club che già ieri sera sollecitava chiarezza per non compromettere il clima nello spogliatoio.