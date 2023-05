«Tanti auguri Piotr». Un'altra serata da passare tutti insieme, per festeggiare il compleanno di Piotr Zielinski. Il polacco ha dato appuntamento in un locale di Varcaturo ai campioni d'Italia per spegnere le candeline nell'anno più bello della sua carriera, quello del primo scudetto. Un party dove sono stati invitati tutti i compagni di questa straordinaria avventura tricolore. Un party speciale, dunque. Ma è un lungo finale di stagione, che porterà alla grande festa del 4 giugno: De Laurentiis ha annunciato che la gara con la Sampdoria si giocherà alle 19. Poi la premiazione e la festa che andrà in onda, in chiaro, sulla Rai. «Potrebbe durare anche oltre la mezzanotte: ho invitato Fiorello a trasferirsi al Maradona per l'occasione».

APPROFONDIMENTI De Laurentiis e Spalletti, il gelo all'improvviso Il Napoli e Maradona: ecco il mondo di Spalletti Marco Materazzi e il Napoli: «Scudetto meritato, ora Spalletti può aprire un ciclo»

Intanto, quella sera ci saranno i vertici della Lega Calcio, Casini e De Siervo, per l'incoronazione ufficiale del Napoli. Curioso il fuorionda prima della conferenza di ieri, quando Tony Renis, marito di Rita Pavone e famose per Quando Quando Quando ha chiamato probabilmente per prendere parte alla festa dello scudetto. «Ma sei tifoso del Milan - gli dice scherzosamente De Laurentiis - guarda che ti fischiano».

Otto schermi giganti per assistere allo spettacolo, un palco da 520 metri quadrati, una serie di iniziative per lo show da andare in scena dopo la partita. Con le riprese che verranno fatte anche dalla troupe di De Laurentiis al lavoro per il film sullo scudetto.

Subito dopo la squadra partirà per la Corea del Sud dove in cinque giorni giocherà due gare esibizione probabilmente con il Maiorca, prima dello sciogliete le righe. «Non mi piace andare all'estero durante la preparazione estiva e non lo faremo neppure quest'anno. Ma a fine stagione ha tutto più senso, ha una sua logica. Anche perché ci consente di far conoscere meglio il nostro brand», dice il numero uno del club azzurro. La squadra, per questo motivo, si ritroverà per il raduno il 14 luglio.