Tone Free, le nuove cuffie di LG per stili di vita dinamici e qualità audio

La collezione 2022 delle cuffie true wireless Tone Free di LG offre un’esperienza di ascolto di estrema qualità. Quest’anno, in particolare, il brand differenzia la gamma con l’introduzione di due modelli: il top di gamma Free T90, focalizzato sull'esperienza di ascolto immersiva e le Free fit TF8, un modello pensato per lo sport grazie a un nuovo design ergonomico e stabile. Entrambi sfruttano le funzionalità dell’Headphone Spatial Processing (HSP) di Meridian, che da tempo è partner di LG per offrire un suono di qualità elevata.

LG Tone Free T90

Le Tone Free T90, modello di punta della gamma di quest’anno, assicurano un suono avvolgente grazie a diverse novità, tra cui una nuova struttura interna con dei driver più ampi per una riproduzione dei bassi più profonda e soddisfacente. L’impiego del grafene, un materiale leggero e resistente che riduce le vibrazioni e al tempo stesso migliora la qualità dell’audio, consente alle T90 di produrre un suono incredibilmente dinamico, bilanciato e nitido. In più, la tecnologia Perfect Balance di Meridian permette di ottenere un bilanciamento tonale costante a qualsiasi livello di volume.

Le T90 migliorano anche l’esperienza in chiamata grazie alla Voice Pickup Unit (VPU), un sensore a conduzione ossea che rileva la voce direttamente dalle vibrazioni della mandibola, in modo da minimizzare i rumori ambientali mentre si sta parlando, per rendere più chiara la comunicazione con l’interlocutore.

LG Tone Free T90

Le Free T90 sono le prime al mondo con Dolby Atmos a supportare il Dolby Head Tracking su tutti i contenuti e i dispositivi: si tratta di una tecnologia in grado di calibrare il suono in base ai movimenti della testa, facendo sentire l’utilizzatore al centro della scena, sia durante la riproduzione della musica, di film o serie TV sia con i videogiochi. Questo prodotto è anche il primo ad essere dotato di un virtualizzatore audio disegnato appositamente da Dolby, una soluzione avanzata che espande la dimensione spaziale per l’intrattenimento stereo.

Le cuffie, inoltre, supportano lo Snapdragon Sound, una soluzione che permette di offrire una qualità che prima era disponibile esclusivamente sulle cuffie con cavo. Con una risoluzione audio pari a 24-bit/96kHz, gli auricolari LG offrono un’eccellente connettività, una qualità della voce molto limpida e bassi valori di latenza, il che le rende ideali non solo per l’ascolto, ma anche per effettuare telefonate o in fase di gioco.

Tone Free T90

Il top di gamma vanta anche un miglioramento nella cancellazione attiva del rumore (ANC) grazie all’algoritmo a doppio passaggio e all’ottimizzatore in tempo reale. Il primo sfrutta un nuovo filtro con frequenza di campionamento più elevata per cancellare più efficacemente i rumori esterni e un algoritmo di rilevamento dei rumori completo per eliminare ritorni di suono fastidiosi. L’ottimizzatore in tempo reale, invece, adatta automaticamente le prestazioni dell’ANC analizzando l’effettiva posizione degli auricolari nell’orecchio tramite il microfono interno.

LG Tone Free Fit TF8

Il 2022 vede anche l’introduzione delle LG Tone Free fit TF8, un nuovo modello specificamente studiato per gli sportivi. Il gigante sud coreano ha progettato queste cuffie con il duplice obiettivo di renderle comode da indossare preservandone la stabilità nelle orecchie durante l’attività fisica, che sia una corsa, una biciclettata in mountain bike o una sessione di allenamento in palestra. Per questo ha realizzato il design con tecnologia Swivel Grip: ruotando leggermente l’auricolare, una speciale pinna si infila nella piega dell’orecchio garantendo la massima stabilità e comfort, perché non fa pressione sul canale uditivo. Il design, inoltre, ha anche delle feritoie per favorire la circolazione dell’aria nell’orecchio, evitando l’eccessiva sudorazione durante gli allenamenti intensi. Le Free fit TF8 garantiscono prestazioni ANC di grande qualità e, grazie alla certificazione IP67, sono resistenti alla pioggia, agli schizzi, al sudore e alla polvere.

LG Tone Free Fit TF8

Da sempre attenta all’igiene e alla sicurezza dei suoi dispositivi indossabili, LG ha dotato sia le T90 sia le TF8 della custodia di ricarica con UVnano, che sfrutta la luce ultravioletta per igienizzare gli auricolari. Novità del 2022, la tecnologia UVnano riesce a igienizzare l’intera superficie dei cuscinetti auricolari, oltre alla maglia interna più prossima al canale uditivo. Altra caratteristica comune ai due modelli è la modalità Plug & Wireless, che consente alla custodia di ricarica di essere utilizzata come un trasmettitore Bluetooth: quest’anno è stata arricchita di una pratica funzione voice chat ideale per le chiamate o le conversazioni tra amici in fase di gioco. Con il cavo USB-C ad AUX incluso, è possibile collegare la custodia alla radio, al tapis roulant, al sistema di intrattenimento di bordo e a una vasta gamma di altri prodotti per godere, allo stesso tempo, della libertà del wireless e della migliore qualità del suono.

LG Tone Free Fit TF8

Per un’esperienza di ascolto senza interruzioni, i nuovi modelli LG Tone Free 2022 sono dotati di batterie a lunga durata. Le T90 offrono fino a 9 ore di utilizzo con una sola carica, a cui se ne aggiungono fino ad altre 20 con la custodia, per un totale di 29 ore di pieno ascolto. Le TF8 hanno invece un’autonomia fino a 10 ore, con altre 20 dalla custodia di ricarica per un totale di fino a 30 ore. Infine, grazie a una nuova funzione di ricarica rapida, gli auricolari possono raggiungere una ricarica completa dopo solo un’ora all’interno della custodia UVnano.

L’intera collezione sarà disponibile a partire dalla fine di agosto.