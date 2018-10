Giovedì 25 Ottobre 2018, 19:55

Rubava l'acqua del Comune per il suo cantiere edile nel Vallo Lauro. La legale rappresentante di un'impresa è stata scoperta e denunciata dai carabinieri. I militari, con l’ausilio di personale tecnico della società erogatrice del servizio idrico, è emerso che nel cantiere era stato effettuato un allaccio abusivo alla rete idrica comunale. In questo modo il cantiere disponeva di acqua diretta senza alcuna misurazione attraverso un contatore e, dunque, senza pagare alcun canone e consumo. Alla luce delle evidenze emerse, per l’imprenditrice è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.