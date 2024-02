Incidente ad Avellino: auto finisce su tre vetture in sosta

Un altro grave incidente si è verificato ad Avellino, dopo quello dello scorso weekend in via Colombo con due feriti.

I vigili del fuoco di Avellino, intorno alla mezzanotte, sono intervenuti in via Francesco Tedesco alla periferia della città, per il sinistro che ha visto coinvolta una sola autovettura.

Il conducente ha perso il controllo ed è finito contro altre tre auto in sosta. L'impatto è stato violento. A bordo dell'auto un ragazzo di 19 anni con il padre.

Per loro, fortunatamente, nessuna conseguenza grave. La squadra dei caschi rossi ha poi messo in sicurezza i veicoli incidentati.