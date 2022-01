Ancora una vittima del Covid ad Avellino, morta 91enne

La triste contabilità dei decessi in Irpinia deve registrare un altro decesso per Covid. È morta nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino, una paziente di 91 anni di Calitri. Era ricoverata dal 20 gennaio scorso. In questo mese di gennaio, i decessi determinati dal virus stanno avvenendo con cadenza quotidiana. Resta stabile la quota di ricoveri. Nelle aree Covid dell’azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 50 pazienti: 6 in terapia intensiva, 21 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital, 21 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 2 nell’Unità operativa di Pediatria della Città ospedaliera.

